Семак рассказал о своем главном желании в преддверии матча со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о главном желании накануне матча 26-го тура с московским «Спартаком».

«Мы готовимся к нему также, как к любому другому матчу. Впереди еще пять туров, Конечно, нам сегодня хочется порадовать болельщиков, которые полностью заполнили стадион. Хочется добиться хорошего результата. Чем раньше выиграть чемпионство, тем лучше», - заявил Семак в эфире «Матч ТВ».

По словам тренера действующих чемпионов России, главная задача – это в каждой игре показывать хороший футбол.

«Зенит» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги принимает московский «Спартак». В случае победы, клуб из Санкт-Петербурга досрочно завоюет девятый титул чемпионов России.

Также «Зенит» может стать чемпионом в случае ничьи со «Спартаком», если ЦСКА не победит «Оренбург».