Абаскаль – о матче с «Зенитом»: Сделаем максимум, чтобы использовать слабые стороны соперника

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился ожиданиями от матча 26-го тура чемпионата России, в котором его команда на выезде сыграет с «Зенитом».

Напомним, что встреча пройдет сегодня, 7 мая, в Санкт-Петербурге. Начало – в 18:00 мск. Главным арбитром игры был назначен Павел Кукуян.

– «Зенит» является лидером в России последние пять лет. Мы понимаем его сильные и слабые стороны. Сделаем максимум, чтобы использовать его слабые стороны. Но всё будет решаться на поле. «Зенит» в этой игре может оформить чемпионский титул? Чемпионат выигрывается не в одном матче. Чемпионат выигрывает тот, кто показывает стабильность, – сказал Абаскаль в эфире «Матч ТВ».

Отметим, что команда из Санкт-Петербурга может досрочно оформить чемпионский титул по итогам дерби двух столиц. Для этого «Зениту» необходимо одержать победу. В случае ничейного исхода «Зенит» все еще сможет досрочно стать чемпионом, но для этого необходимо, чтобы ЦСКА потерял очки в домашнем матче с «Оренбургом».