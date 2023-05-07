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«Попросили передать объем талии». Уткин рассказал о своем костюме Обеликса на матче Медиалиги

Свой образ комментатор представил перед встречей «Эгриси» – «Народная Команда».
07 мая 2023 17:44
автор: Степан Шереметьев

Известный российский комментатор Василий Уткин рассказал о своем костюме Обеликса, в котором он пришел на матч Медиалиги «Эгриси» – «Народная Команда».

«Меня попросили передать объем талии, я передал. К чему это отсылка? Наверное, к типажу. Дело в том, что я не смотрел ни одного фильма про Обеликса и Астерикса», – приводит слова президента «Эгриси» Sports.ru.

Отметим, что это было частью перформанса «Эгриси», приготовленного к матчу против команды болельщиков, воспитанников и бывших футболистов «Спартака». Все игроки команды нарядились в героев франшизы «Астерикс и Обеликс».

источник: Sports.ru
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