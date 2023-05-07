«Ньюкасл» и «Арсенал» объявили стартовые составы на матч АПЛ

Тренерские штабы «Ньюкасла» и «Арсенала» определились со стартовыми составами на матч 35-го тура чемпионата Англии.

«Ньюкасл»: Поуп, Триппьер, Шер, Ботман, Берн, Гимарайш, Уиллок, Жоэлинтон, Мерфи, Исак, Уилсон.

«Арсенал»: Рамсдейл, Уайт, Кивиор, Габриэл, Зинченко, Жоржиньо, Джака, Эдегор, Сака, Мартинелли, Жезус.

Напомним, что встреча между командами состоится сегодня, 7 мая, на стадионе «Сент-Джеймс Парк». Игру обслужит бригада арбитров во главе с Крисом Кавана. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.