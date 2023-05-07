«Краснодар» – «Крылья Советов»: Сперцян и Писарский начнут игру с первых минут

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Крыльев Советов» в матче 26-го тура РПЛ.
Отметим, что встреча состоится сегодня, 7 мая, в Краснодаре. Начало – в 19:00 мск. Главным арбитром игры был назначен Алексей Амелин.
«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Литвинов, Волков, Алонсо, Ахметов, Сперцян, Батчи, Ленини, Кордоба, Олусегун.
«Крылья Советов»: Овсянников, Рассказов, Евгеньев, Горшков, Солдатенков, Зуев, Бабкин, Витюгов, Гарре, Цыпченко, Писарский.
После 25 туров «Краснодар» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. «Крылья Советов» идут 12-ми (25 очков).
источник: «Советский спорт»