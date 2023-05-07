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Голевая передача Влашича помогла «Торино» сыграть вничью с «Монцей», мяч Миранчука не засчитали

Российский футболист вышел в стартовом составе в матче 34-го тура чемпионата Италии.
Голевая передача Влашича помогла «Торино» сыграть вничью с «Монцей», мяч Миранчука не засчитали
07 мая 2023 17:57
автор: Максим Скороходов
автор фото: Getty Images

«Торино» в домашнем матче 34-го тура Серии А сыграл вничью с «Монцей» со счетом 1:1.

За команду Ивана Юрича на 46-й минуте забил нападающий Тони Санабрия, ему ассистировал экс-полузащитник ЦСКА Никола Влашич. На что гости ответили мячом Джанлуки Капрари на 86-й минуте.

Другой бывший игрок РПЛ Алексей Миранчук вышел в стартовом составе «Торино», не отличился результативными действиями (российский хабек поразил ворота соперника на 37-й минуте, но мяч был отменен из-за игры рукой после просмотра VAR) и был заменен на 76-й минуте.

«Быки» набрали 46 очков и идут десятыми, «Монца» с такими же показателями - девятой.

В следующем туре «Торино» 14 мая сыграет в гостях против «Вероны», «Монца» в этот же день примет «Наполи».

Серия А

34-й тур

«Торино» (Турин) - «Монца» (Монца) - 1:1 (0:0)

Голы: Санабрия, 46 - Капрари, 86

источник: «Советский спорт»
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