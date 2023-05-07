Файзулин убежден, что «Зенит» оформит чемпионство в очном матче со «Спартаком»

Бывший полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин поделился мнением о предстоящем матче питерской команды со «Спартаком» в рамках 26-го тура чемпионата России.

«Мне кажется, что «Зенит» сегодня станет чемпионом. С каким счетом петербуржцы обыграют «Спартак»? Не знаю», — приводит слова Файзулина «РБ Спорт».

Отметим, что сине-бело-голубым достаточно заработать три очка, чтобы стать досрочными чемпионами РПЛ.

Добавим, что очная встреча «Зенита» и «Спартака» пройдет сегодня, 7 мая в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арене». Начало матча – 18:00 мск.