«Рома» согласовала контракт с полузащитником «Лиона» Ауаром 

Полузащитник «Лиона» Уссем Ауар продолжит карьеру в чемпионате Италии. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, французский хавбек, недавно решивший выступать за сборную Алжира, согласовал трехлетнее соглашение с «Ромой». Он примкнет к команде Жозе Моуринью по завершении нынешнего сезона.

Ранее сообщалось, что в услугах 24-летнего игрока заинтересованы «Бетис» и «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что Ауар является воспитанником «Лиона». Всего за основную команду «олимпийцев» он сыграл 231 матч, забил 41 гол и отдал 36 результативных передач.