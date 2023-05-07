Гол Чалова принес ЦСКА домашнюю победу над «Оренбургом»

Футболисты ЦСКА на своем поле обыграли «Оренбург» (2:1) в матче 26-го тура чемпионата России.

Отметим, что в прошедшей встрече авторами забитых мячей стали Игорь Дивеев, отличившийся на 8-й минуте, и Федор Чалов (87). Соперник ответил голом Степана Оганесяна (90+4).

Таким образом, подопечные Владимира Федотова набрали 51 очко и поднялись на второе место в турнирной таблице РПЛ, опередив «Ростов» и «Спартак». В свою очередь команда Марцела Лички идет седьмой (39 очков).

13 мая ЦСКА дома сыграет с «Торпедо», а «Оренбург» в этот же день отправится в гости к «Уралу».

Чемпионат России

26-й тур

ЦСКА – «Оренбург» – 2:1 (1:0)

Голы: Дивеев, 8. Чалов, 87 – Оганесян, 90+4

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Мойзес, Виллиан, Обляков (Мухин, 42), Глебов (Набабкин, 46), Медина, Зделар (Кучаев, 79), Мендес, Заболотный (Карраскаль, 89), Чалов.

«Оренбург»: Сысуев, Хотулев, Гойкович, Стаматов (Печенин, 65), Эктов, Аюпов, Капленко, Ковалев (Оганесян, 65), Вера (Капустянский, 90+3), Флорентин (Титков, 82), Воробьев (Обухов, 82).

Предупреждения: Флорентин (44), Аюпов (45+1), Стаматов (65), Зделар (66), Хотулев (74).