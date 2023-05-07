Чалов удвоил преимущество ЦСКА в матче с «Оренбургом»

В эти минуты на стадионе «ВЭБ-Арена» проходит матч 26-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Оренбургом».

Отметим, что армейцы забили второй гол в ворота своего соперника. Его автором стал Федор Чалов, отличившийся на 87-й минуте. Первый гол красно-синих забил Игорь Дивеев (8).

После 25 туров Российской Премьер-лиги ЦСКА занимает четвертую позицию в турнирной таблице, имея в активе 48 очков. «Оренбург» располагается на седьмой строчке с 39 очками.

Напомним, что матч первого круга между командами закончился вничью – 2:2.