ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Чалов удвоил преимущество ЦСКА в матче с «Оренбургом»

Армейский клуб близок к тому, чтобы одержать победу в домашней встрече.
07 мая 2023 18:21
автор: Сергей Иванов

В эти минуты на стадионе «ВЭБ-Арена» проходит матч 26-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Оренбургом».

Отметим, что армейцы забили второй гол в ворота своего соперника. Его автором стал Федор Чалов, отличившийся на 87-й минуте. Первый гол красно-синих забил Игорь Дивеев (8).

После 25 туров Российской Премьер-лиги ЦСКА занимает четвертую позицию в турнирной таблице, имея в активе 48 очков. «Оренбург» располагается на седьмой строчке с 39 очками.

Напомним, что матч первого круга между командами закончился вничью – 2:2.

источник: «Советский спорт»
ЦСКА с Заболотным в стартовом составе не проигрывает в нынешнем сезоне РПЛ
На счету российского форварда восемь появлений в стартовом составе армейцев.
07.05.2023 19:05
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Селтик» стал чемпионом Шотландии в 53-й раз
Накануне клуб из Глазго обыграл «Хартс» (2:0).
07.05.2023 18:56
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Зенит» – «Спартак»: по итогам первого тайма петербургский клуб – чемпион России
«Зенит» – «Спартак»: по итогам первого тайма петербургский клуб – чемпион России
Команда Сергея Семака близка к тому, чтобы досрочно оформить чемпионство РПЛ.
07.05.2023 18:52
Футбол
автор: Сергей Иванов
Тикнизян стал лучшим игроком «Локомотива» по итогам апреля 
На счету 23-летнего футболиста – четыре матча и один забитый мяч.
07.05.2023 18:50
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Нападающий «Спартака» Бальде сравнял счет в матче против «Зенита»
Нападающий «Спартака» Бальде сравнял счет в матче против «Зенита»
Игра проходит на «Газпром Арене».
07.05.2023 18:39
Футбол
автор: Максим Скороходов
Компани продлил контракт с «Бернли» на пять лет 
Бельгийский специалист руководит «бордовыми» с лета 2022 года. 
07.05.2023 18:36
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Группа «Тату» выступила перед матчем «Зенит» – «Спартак» (видео)
Артистки исполнили свой главный хит «Нас не догонят».
07.05.2023 18:27
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Гол Чалова принес ЦСКА домашнюю победу над «Оренбургом»
Гол Чалова принес ЦСКА домашнюю победу над «Оренбургом»
Армейцы поднялись на второе место в таблице РПЛ.
07.05.2023 18:27
Футбол
автор: Сергей Иванов
Чалов удвоил преимущество ЦСКА в матче с «Оренбургом»
Армейский клуб близок к тому, чтобы одержать победу в домашней встрече.
07.05.2023 18:21
Футбол
автор: Сергей Иванов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика