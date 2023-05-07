Компани продлил контракт с «Бернли» на пять лет 

«Бернли» официально продлил трудовое соглашение с главным тренером команды Венсаном Компани. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Сообщается, что 37-летний специалист подписал новый пятилетний контракт с английским клубом.

Ранее появилась информация, что к бельгийскому тренеру проявляют интерес «Тоттенхэм» и «Челси».

Напомним, что Компани возглавил «Бернли» в начале нынешнего сезоне и под его руководством досрочно завоевала путевку в АПЛ на будущий сезон. В настоящее время английская команда располагается на первом месте в турнирной таблице Чемпионшипа, имея в своем активе 98 очков.