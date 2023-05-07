Тикнизян стал лучшим игроком «Локомотива» по итогам апреля 

Стал известен лучший игрок в составе «Локомотива» в апреле. По итогам голосования им оказался фланговый защитник «железнодорожников» Наир Тикнизян.

Отметим, что в результате голосования он заработал 45,9 процентов и превзошел по этому показателю партнеров по команде – вратаря Илью Лантратова и нападающего Артема Дзюбу .

За прошлый месяц 23-летний россиянин провел четыре игры за московский клуб и отличился одним забитым мячом.

Напомним, что в марте Тикнизян принял решение выступать за сборную Армении.