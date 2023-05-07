«Зенит» – «Спартак»: по итогам первого тайма петербургский клуб – чемпион России

Сегодня, 7 мая, на стадионе «Газпром Арена» проходит матч 26-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком».

Отметим, что к данной минуте завершился первый тайм. Подопечные Сергея Семака обыгрывают своего соперника со счетом 2:1. В составе петербуржцев голы забили Клаудиньо (13-я минута) и Андрей Мостовой (39). Красно-белые ответили забитым мячом Кейта Бальде (33).

Напомним, что в случае победы в сегодняшнем матче «Зенит» досрочно станет чемпионом России. Этот титул станет для сине-бело-голубых пятым кряду.