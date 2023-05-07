ЦСКА с Заболотным в стартовом составе не проигрывает в нынешнем сезоне РПЛ

ЦСКА в текущем сезоне РПЛ не потерпел ни одного поражения в матчах, в которых с первых минут на поле выходил нападающий команды Антон Заболотный. Об этом сообщает Opta.

Сообщается, что в этом сезоне 31-летний футболист попадал в стартовый состав московской команды восемь раз, семь из которых красно-синие выиграли и в одной встрече сыграли вничью. Вероятность положительного результата ЦСКА падает вдвое в том случае, если Заболотный оказывается вне старта команды.

Добавим, что сегодня, 7 мая, ЦСКА обыграл на своем поле «Оренбург» в матче 26-го тура чемпионата России со счетом 2:1. В настоящее время команда Владимира Федотова располагается на втором месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко после 26 матчей.