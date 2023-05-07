«Зенит» перестроился на три центральных защитника перед началом второго тайма матча со «Спартаком»

Сегодня, 7 мая, на стадионе «Газпром Арена» проходит матч 26-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком».

После первого тайма счет - 2:1 в пользу «Зенита». В перерыве главный тренер петербуржцев Сергей Семак сделал замену.

Вместо Вячеслава Караваева вышел Дмитрий Чистяков, таким образом, «Зенит» перешел на игру в три центральных защитника.

Напомним, что в случае победы в сегодняшнем матче «Зенит» досрочно станет чемпионом России. Этот титул станет для сине-бело-голубых пятым кряду.