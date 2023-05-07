Защитник «Спартака» Чернов получил желтую карточку в матче против «Зенита»

Сегодня, 7 мая, на стадионе «Газпром Арена» проходит матч 26-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком».

После первого тайма счет - 2:1 в пользу «Зенита». На 51-й минуте желтую карточку получил защитник Никита Чернов на фоле на Малкоме. Это второй «горчичник» матче, первый 35-й минуте показали также игроку «Спартака» Антону Зиньковскому.

Напомним, что в случае победы в сегодняшнем матче «Зенит» досрочно станет чемпионом России. Этот титул станет для сине-бело-голубых пятым кряду.