«Зенит» довел отметку забитых мячей в ворота «Спартака» до 100 в очных встречах 

Сегодня в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» проходит матч, который может решить судьбу чемпионата РПЛ 2022/23 года. «Зенит» на своем поле принимает «Спартак» и в случае победы завоюет очередной титул чемпионата.

Отметим, что в данный момент счет в матче 2:1 в пользу питерской команды.

Благодаря забитым мячам Клаудиньо и Мостового петербуржцы довели показатель голов в ворота московского клуба до 100. Чтобы добиться данного результата команде Сергея Семака понадобилось 58 очных матчей с красно-белыми, у которых в этих играх 81 забитый мяч.

Добавим, что за всю историю противостояний «Спартак» и «Зенит» сыграли 165 раз, из которых 67 побед на счету москвичей, 52 выигрыша у сине-ебло-голубых, и 46 встреч завершились вничью

Напомним, что в случае победы в сегодняшнем матче «Зенит» досрочно станет чемпионом России. Этот титул станет для сине-бело-голубых пятым кряду.