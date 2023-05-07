Судья Федотов считает, что Кукуян пропустил фол на Зобнине перед голом «Зенита» в ворота «Спартака»

Судья Игорь Федотов поделился мнением о возможном нарушении на полузащитнике «Спартака» Романе Зобнине в матче 26-го тура чемпионата России с «Зенитом». Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном.

«Фол на Зобнине действительно был, и Кукуян его пропустил. VAR в лице Иванова правильно не стал вмешиваться в эту ситуацию, это просто пропуск нарушения со стороны судьи, но из-за этого нарушения гол «Зенита» отменять было нельзя», – приводит слова рефери «Чемпионат».

Добавим, что сине-бело-голубые в случае победы наберут 64 очка и в пятый раз подряд станут победителями РПЛ. Пока счет во втором тайме 2:1 в пользу петербургского клуба.