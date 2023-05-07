Соболев заявил, что «Спартак» выглядел лучше «Зенита» в первом тайме

Нападающий «Спартак» Александр Соболев поделился мнением о первой тайме матча 26-го тура чемпионата России, в котором красно-белые играют на выезде с «Зенитом». В случае победы команды Сергея Семака, сине-бело-голубые досрочно завоюют титул РПЛ.

Отметим, что в данный момент счет в матче 2:1 в пользу питерцев.

Могу ли я сказать, что «Спартак» играет лучше? Да, могу. Просто пропустили невынужденные голы. Первый: ошибка Саши Селихова. Такое бывает. Второй тоже сами себе привезли», — приводит слова Соболева «Матч ТВ».

Напомним, что в случае победы в сегодняшнем матче «Зенит» досрочно станет чемпионом России. Этот титул станет для сине-бело-голубых пятым кряду.