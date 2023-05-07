«Спартак» сделал двойную замену в матче против «Зенита»

В эти минуты на стадионе «Газпром Арена» проходит матч 26-го тура РПЛ «Зенитом» и «Спартаком».

Отметим, что на 64-й минуте московский клуб сделал двойную замену. Поле покинули Никита Чернов и Кейта Бальде, а вместо них вышли Павел Маслов и Виктор Мозес.

Ранее у «Зенита» вышли Дмитрий Чистяков вместо Вячеслава Караваева (46-я минута) и Вендел вместо Андрея Мостового.

В данный момент счет в матче – 2:1 в пользу «Зенита», идет второй тайм. В случае победы в сегодняшней встрече подопечные Сергея Семака станут чемпионами России.