Федотов считает, что Кукуян правильно не назначил пенальти в ворота «Зенита» в игре со «Спартаком»

Судья Игорь Федотов рассказал, почему арбитр Павел Кукуян решил не назначать пенальти в ворота «Зенита» в матче со «Спартаком» в 26-м туре чемпионата России. Примечательно, что в последующей атаке петербургский клуб забил гол.

«Судья правильно не назначил пенальти в ворота «Зенита» в игре со «Спартаком». Бальде завершил действие – сделал прострел. Дальше вопрос в защитнике Зенита»: играл ли грубо и безрассудно? Я считаю, что нет», – приводит слова рефери «Чемпионат».

Добавим, что сине-бело-голубые в случае победы наберут 64 очка и в пятый раз подряд станут победителями РПЛ. Пока счет во втором тайме 2:1 в пользу петербургского клуба.