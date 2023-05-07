Хусаинов отреагировал на работу арбитров во время второго гола «Зенита» в ворота «Спартака»

Бывший футбольный судья Сергей Хусаинов прокомментировал эпизод развития атаки «Зенита» в матче 26-го тура РПЛ против «Спартака», результатом которого стал второй забитый мяч питерцев.

Отметим, что счет в матче на данную минуту – 2:1 в пользу петербуржцев.

«При атаке «Зенита» было явное нарушение в середине поля. Ассистент не мог контролировать это нарушение, так как он был в атаке, его обязанность контролировать перспективу развития в игре. Фол очевидный, простецкий. Почему арбитр не увидел? Потом будут извинения, плач, обращения к клубу: «Извините, я проспал», – приводит слова Хусаинова «Спорт-Экспресс».

Добавим, что в случае победы в сегодняшнем матче «Зенит» досрочно станет чемпионом России. Этот титул станет для сине-бело-голубых пятым кряду.