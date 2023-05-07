Сергеев признан лучшим игроком в чемпионском матче «Зенита» со «Спартаком»

Форвард «Зенита» Иван Сергеев стал лучшим игроком встречи 26-го тура чемпионата России против «Спартака», в котором сине-бело-голубые досрочно завоевали титул РПЛ.

Отметим, что очная встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу питерской команды.

27-летний нападающий появился на поле на 87-й минуте, забил победный гол петербуржцев и таким образом принес команде трофей.

Добавим, что «Зенит» завоевал десятый титул чемпионов России и пятый подряд. В 1984 году клуб становился чемпионом СССР.