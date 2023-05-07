Дортмундская «Боруссия» разгромила «Вольфсбург», забив шесть голов в ворота своего соперника

Матч 31-го тура чемпионата Германии между дортмундской «Боруссией» и «Вольфсбургом» завершился крупной победой «шмелей» со счетом 6:0.

Отметим, что в составе победившей команды по дублю оформили Карим Адейеми (14-я и 59-я минуты) и Джуд Беллингем (54, 87). По голу забили Себастьян Аллер (28) и Дониэлл Мален (37).

Таким образом, дортмундцы набрали 64 очка и сократили отставание от лидирующей в Бундеслиге «Баварии» на одно очко. «Вольфсбург» идет седьмым (46 очков).

Чемпионат Германии

31-й тур

«Боруссия» (Дортмунд) – «Вольфсбург» – 6:0 (3:0)

Голы: Адейеми, 14. Аллер, 28. Мален, 37. Беллингем, 54. Адейеми, 59. Беллингем, 87.