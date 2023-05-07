Тренер сборной «Россия 25» и СКА Ротенберг поздравил «Зенит» с чемпионством

Тренер сборной «Россия 25» и СКА Роман Ротенберг поздравил «Зенит» с чемпионством.

«Вторая звезда над эмблемой – историческое достижение. Рад был видеть переполненные трибуны «Газпром Арены» во время матча. Это еще одно подтверждение того, как в Петербурге любят спорт. По примеру «Зенита» СКА шаг за шагом строим чемпионскую команду и надеемся создать свою успешную династию», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале тренера СКА.

По словам Ротенберга, немалую роль в чемпионстве «Зенита» сыграло сотрудничество с «Газпромом».

В завершившемся сезоне СКА завоевал Кубок континента, выиграв регулярный чемпионат и дошел до финала Западной конференции, где уступил будущему обладателю Кубка Гагарина – ЦСКА.

«Зенит» победил «Спартак» в 26-м туре РПЛ и завоевал пятый чемпионский титул кряду и десятый в своей истории: России (9) и СССР (1).