«Арсенал» в гостях победил «Ньюкасл» и сократил отставание от «Манчестер Сити» в таблице АПЛ

Футболисты «Арсенала» на выезде обыграли «Ньюкасл» в матче 35-го тура чемпионата Англии.

Отметим, что лондонцы открыли счет на 14-й минуте встречи. Автором забитого мяча стал полузащитник Мартин Эдегор. На 72-й минуте защитник хозяев Фабиан Шер отправил мяч в свои ворота и установил окончательный счет матча – 2:0.

Благодаря сегодняшней победе подопечные Микеля Артеты набрали 81 очко и расположились на втором месте в турнирной таблице АПЛ. Лидер национального первенства «Манчестер Сити» опережает «канониров» на одно очко. «Ньюкасл» идет третьим (65 очков).

14 мая «Арсенал» дома сыграет с «Брайтоном», а «Ньюкасл» днем ранее отправится в гости к «Лидсу».

Чемпионат Англии

35-й тур

«Ньюкасл» – «Арсенал» – 0:2 (0:1)

Голы: Эдегор, 14. Шер, 72 (в свои ворота).