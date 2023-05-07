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«Краснодар» в большинстве обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ

Встреча прошла на домашнем стадионе «быков».
«Краснодар» в большинстве обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
07 мая 2023 20:58
автор: Степан Шереметьев
автор фото: ФК "Краснодар"

«Краснодар» на свое поле принимал «Крылья Советов» в матче 26-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «быков».

Самарский клуб повел в счете на 16-й минуте встречи. Автором забитого мяча стал Бенхамин Гарре. «Быки» отыгрались на 35-й минуте усилиями Сергея Волкова. А победу краснодарцам на 89-й минуте принес Джон Кордоба.

Отметим, что на 32-й минуте за вторую желтую карточку был удален с поля форвард волжан Владимир Писарский.

Таким образом, команда Владимира Ивича с 42 очками поднялась на шестую позицию турнирной таблицы РПЛ. Подопечные Игоря Осинькина находятся на 12-й строчке, имея в своем активе 25 очков.

В следующем туре «Краснодар» отправится в гости к «Зениту» (13 мая), а «Крылья Советов» в Самаре сыграют против «Локомотива» (14 мая).

Чемпионат России

26-й тур

«Краснодар» – «Крылья Советов» 2:1 (1:1)

Голы: Волков, 35, Кордоба, 89 – Гарре, 16.

источник: «Советский спорт»
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