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«Наполи» минимально обыграл «Фиорентину» в матче 34-го тура Серии А

Форвард неаполитанцев Хвича Кварацхелия появился на поле во втором тайме. 
07 мая 2023 20:55
автор: Глеб Шевяков

Футболисты «Наполи» дома оказались сильнее «Фиорентины» в матче 34-го тура чемпионата Италии.

Отметим, что очная встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу команды Лучано Спаллетти.

Единственный гол матча забил нападающий «адзурри» Виктор Осимхен на 74-й минуте.

Грузинский форвард домашней команды Хвича Кварацхелия начал встречу на скамейке запасных и вышел на поле в начале второго тайма.

Напомним, что в прошлом туре «Наполи» обеспечили себе досрочное завоевание «Скудетто», сыграв вничью с «Удинезе» (1:1).

«Наполи» занимает первое место в турнирной таблице Серии А, набрав 83 очка в 34-х играх. «Фиорентина» располагается на восьмой строчке, имея в своем активе 46 очков.

Чемпионат Италии

34-й тур

«Наполи» (Неаполь) – «Фиорентина» (Флоренция) – 1:0 (0:0)

Гол: Осимхен, 74.

источник: «Советский спорт»
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