«Наполи» минимально обыграл «Фиорентину» в матче 34-го тура Серии А

Футболисты «Наполи» дома оказались сильнее «Фиорентины» в матче 34-го тура чемпионата Италии.

Отметим, что очная встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу команды Лучано Спаллетти.

Единственный гол матча забил нападающий «адзурри» Виктор Осимхен на 74-й минуте.

Грузинский форвард домашней команды Хвича Кварацхелия начал встречу на скамейке запасных и вышел на поле в начале второго тайма.

Напомним, что в прошлом туре «Наполи» обеспечили себе досрочное завоевание «Скудетто», сыграв вничью с «Удинезе» (1:1).

«Наполи» занимает первое место в турнирной таблице Серии А, набрав 83 очка в 34-х играх. «Фиорентина» располагается на восьмой строчке, имея в своем активе 46 очков.

Чемпионат Италии

34-й тур

«Наполи» (Неаполь) – «Фиорентина» (Флоренция) – 1:0 (0:0)

Гол: Осимхен, 74.