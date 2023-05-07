Соболев рассказал, что нужно сделать «Спартаку» для достижения уровня «Зенита»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев дал комментарий после поражения своей команды от «Зенита» (2:3) в матче 26-го тура чемпионата России.

«Что надо делать, чтобы дотянуться до уровня «Зенита» на дистанции чемпионата? Наверное, если кратко говорить, то не терять очки с командами, которые мы должны обыгрывать», – приводит слова форварда «Чемпионат».

Добавим, что победу «Зениту» принесли голы Клаудиньо (13-я минута), Андрея Мостового (39) и Ивана Сергеева (90+2). У «Спартака» забитые мячи на счету Кейта Бальде (33) и Квинси Промеса (85).

«Зенит» завоевал десятый титул чемпионов России и пятый подряд. В 1984 году клуб становился чемпионом СССР.