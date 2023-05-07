Орлов считает, что Малком может покинуть «Зенит» ближайшим летом 

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу будущего нападающего «Зенита» Малкома.

Отметим, что бывший футболист сине-бело-голубых также отреагировал на досрочное чемпионство команды в РПЛ, заявив, что к «победам нельзя привыкнуть. Это хорошо».

«Нельзя сейчас сказать, будет ли перестройка в «Зените» следующим летом. Мне кажется, что Малком уедет. Почему бы его не продать и не заработать деньги. Бояться, что бразильцы уйдут не надо», — заявил Орлов в эфире «Матч Премьер».

Добавим, что «Зенит» дома обыграл «Спартак» (3:2) в матче 26-го тура и завоевал десятый титул чемпионов страны в истории и пятый трофей РПЛ подряд. Таким образом, петербуржцы заслужили вторую звезду для своей клубной эмблемы.