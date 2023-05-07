Джикия прокомментировал слухи об условиях продления контракта со «Спартаком»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия отреагировал на информацию о своем контракте с клубом.

Ранее сообщалось, что в соглашении игрока есть пункт, согласно которому, его договор будет автоматически продлен, если он сыграет 50% матчей.

«Недостоверная информация», – заявил футболист, чьи слова приводит «Матч ТВ».

29-летний Джикия выступает за красно-белых с января 2017 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2024-го. В нынешнем сезоне РПЛ игрок провел 20 матчей и отдал 1 голевой пас.