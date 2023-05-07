Вице-спикер Госдумы Жуков назвал слабое звено «Спартака» в этом сезоне

Вице-спикер Государственной Думы Александр Жуков считает слабым звеном «Спартака» в этом сезоне игру вратарей.

«Спартак сегодня играл очень неплохо, но была грубая ошибка вратаря плюс совершенно необоснованное, ничем не вызванное удаление Дуарте, который в этом сезоне уже столько «Спартаку» напортил, что дальше некуда. Вратарь в этом сезоне слабое место «Спартака», - цитирует Жукова ТАСС.

Жуков, являющийся болельщиком «Спартака», назвал чемпионство «Зенита заслуженным и поздравил клуб из Санкт-Петербурга с победой чемпионате.

В воскресенье «Зенит» победил «Спартак» в матче 26-го тура 3:2, в пятый раз подряд став чемпионом России.