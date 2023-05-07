Спаллетти продлил контракт с «Наполи»

Главный тренер «Наполи» Лучанно Спаллетти заявил, что продлил контракт с клубом.

«У руководства команды была опция с продлением контракта, и ею воспользовались. Я благодарю их за то, что сообщили мне об этом. Еще будет время обсудить это, сезон еще продолжается», - цитирует тренера «Наполи» сообщает Footbal Italia со ссылкой на DAZN.

В минувшем туре «Наполи» досрочно выиграл титул чемпионов Италии, третий в истории и первый за 33 года.

Спаллетти возглавляет «Наполи» с 2021 году. Итальянский специалист работал и в России. Вместе с петербургским «Зенитом» он стал двукратным чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.