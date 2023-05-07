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Гол Мбаппе помог «ПСЖ» на выезде обыграть «Труа» в матче чемпионата Франции

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу парижан. 
07 мая 2023 23:36
автор: Глеб Шевяков

Футболисты «ПСЖ» в гостях нанесли поражение «Труа» в матче 34-го тура Лиги 1.

Отметим, что красно-синие обыграли своего соперника со счетом 3:1.

В составе гостевой команды забитыми мячами отличились Килиан Мбаппе (8-я минута), Витинья (59) и Фабиан Руис (86). Единственный гол хозяев поля на счету Ксавье Шавалерена (83).

Таким образом, «ПСЖ» по-прежнему лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 78 очков после 34-х проведенных матчей. «Труа» идет на 19-м месте, имея в своем активе 22 очка.

13 мая команда Кристофа Галтье примет на своем поле «Аяччо». 14 мая «фермеры» отправятся в гости к «Ренну».

Лига 1

«Труа» – «ПСЖ» – 1:3 (0:1)

Голы: Шавалерен, 83 – Мбаппе, 8. Витинья, 59. Руис, 86.

источник: «Советский спорт»
Гол Мбаппе помог «ПСЖ» на выезде обыграть «Труа» в матче чемпионата Франции
Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу парижан. 
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