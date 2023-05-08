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Матч в Аргентине закончился массовой дракой, судья показал семь красных карточек (видео)

Игру между этими командами называют самым принципиальным дерби в мире.
08 мая 2023 09:01
автор: Александр Евграфов

Столичное дерби 15-го тура чемпионата Аргентины между «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» завершилось массовой дракой футболистов после назначения пенальти в компенсированное ко второму тайму время.

После того, как игрок «Ривер Плейт» Мигель Борха реализовал пенальти и принес победу своей команде со счетом 1:0 в Буэнос-Айресе, на поле завязалась драка, в которой приняли участие и запасные игроки.

Судья показал семь красных карточек, а на наведение порядка потребовалось около 20 минут.

Матч между двумя столичными командами стал 259-м в их истории, это дерби по версии портала FourFourTwo считают самым принципиальным в мире.

В этом сезоне «Ривер Плейт» лидирует в чемпионате страны, а «Бока Хуниорс» идет на 13-м месте.

источник: «Советский спорт»
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