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«Ракув» впервые в своей истории стал чемпионом Польши

До этого команда два года подряд становилась серебряным призером.
08 мая 2023 09:17
автор: Александр Евграфов

Футболисты польского «Ракува» досрочно стали чемпионами страны, несмотря на поражение в 31-м туре от «Короны».

За три тура до конца чемпионата «Ракув» набрал 71 очков. У ближайшего преследователя «Легии» 60 очков, но «Легия» проиграла свой матч «Погони» и потеряла возможность догнать лидера.

Для клуба из Ченстоховы этот титул стал первым в истории. Предыдущие два чемпионата команда завоевывала серебряные награды и Кубок Польши.

В этом году «Ракув» стал чемпионом, но в финале Кубка уступил по пенальти «Легии» со счетом 5:6.

источник: «Советский спорт»
«Ракув» впервые в своей истории стал чемпионом Польши
До этого команда два года подряд становилась серебряным призером.
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