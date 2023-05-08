«Ракув» впервые в своей истории стал чемпионом Польши

Футболисты польского «Ракува» досрочно стали чемпионами страны, несмотря на поражение в 31-м туре от «Короны».

За три тура до конца чемпионата «Ракув» набрал 71 очков. У ближайшего преследователя «Легии» 60 очков, но «Легия» проиграла свой матч «Погони» и потеряла возможность догнать лидера.

Для клуба из Ченстоховы этот титул стал первым в истории. Предыдущие два чемпионата команда завоевывала серебряные награды и Кубок Польши.

В этом году «Ракув» стал чемпионом, но в финале Кубка уступил по пенальти «Легии» со счетом 5:6.