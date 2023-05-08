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Тухель рассчитывает на переход Дембеле в «Баварию» из «Барселоны»

В команде ищут замену Садио Мане, который вероятно покинет мюнхенцев летом этого года.
08 мая 2023 09:50
автор: Александр Евграфов

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель попросил у руководства команды организовать трансфер Усмана Дембеле из «Барселоны», сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, Дембеле может стать заменой Садио Мане, который вполне вероятно покинет «Баварию» летом этого года. Ранее Мане жаловался на недостаток игрового времени, затем стал фигурантом истории о драке с одноклубником Лероем Сане в Манчестере после поражения от «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Мане был оштрафован на 350 тысяч евро.

Дембеле, выступающий за «Барселону» с 2017 года, может также покинуть свой клуб. Его контракт рассчитан до конца сезона, и пока не был продлен. На счету Дембеле восемь голов и семь результативных передач в 30 матчах во всех турнирах/

источник: El Mundo Deportivo
Тухель рассчитывает на переход Дембеле в «Баварию» из «Барселоны»
В команде ищут замену Садио Мане, который вероятно покинет мюнхенцев летом этого года.
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