ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Зарема призвала поддержать Селихова

Счет в матче был открыт после ошибки голкипера «Спартака».
08 мая 2023 10:36
автор: Александр Евграфов

Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова призвала болельщиков поддержать голкипера красно-белых Александра Селихова.

«Пожалуйста, поддержите Селихова. К сожалению, в нашей газпромовской лиге даже если Куртуа будет стоять на воротах «Спартака», выйдет на поле Иванов и сделает тот результат, который нужен», — цитирует Салихову «Спорт-Экспресс».

«Спартак» в матче 26-го тура проиграл «Зениту» со счетом 2:3, позволив питерскому клубу досрочно оформить чемпионство. Счет в матче был открыт на 13-й минуте после ошибки голкипера Селихова, выбившего мяч прямо на ногу нападающему «Зенита» Клаудиньо.

источник: «Спорт-Экспресс»
Руководство «ПСЖ» помирилось с Месси после публичных извинений аргентинца
СМИ сообщают, что в команде предложили аргентинцу продление контракта.
08.05.2023 10:57
Футбол
автор: Александр Евграфов
Булыкин о судействе матча «Зенит» – «Спартак»: у них свое видение, иногда они просто закрывают глаза
Главным арбитром дерби выступил Павел Кукуян из Сочи.
08.05.2023 10:47
Футбол
автор: Сергей Чиков
Зарема призвала поддержать Селихова
Счет в матче был открыт после ошибки голкипера «Спартака».
08.05.2023 10:36
Футбол
автор: Александр Евграфов
Тухель рассчитывает на переход Дембеле в «Баварию» из «Барселоны»
В команде ищут замену Садио Мане, который вероятно покинет мюнхенцев летом этого года.
08.05.2023 09:50
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Ракув» впервые в своей истории стал чемпионом Польши
До этого команда два года подряд становилась серебряным призером.
08.05.2023 09:17
Футбол
автор: Александр Евграфов
Матч в Аргентине закончился массовой дракой, судья показал семь красных карточек (видео)
Игру между этими командами называют самым принципиальным дерби в мире.
08.05.2023 09:01
Футбол
автор: Александр Евграфов
Губерниев уверен, что «Зенит» выиграет следующий чемпионат России при сохранении Малкома и Вендела 
По словам 48-летнего журналиста, у сине-бело-голубых нет конкурентноспособных соперников в РПЛ. 
07.05.2023 23:53
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Надеюсь, Кукуян и Иванов получат медали». Зарема Салихова - о победе «Зенита» в РПЛ
Она раскритиковала уровень судейства в матче «Спартака» против петербургского клуба.
07.05.2023 23:50
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Гол Мбаппе помог «ПСЖ» на выезде обыграть «Труа» в матче чемпионата Франции
Гол Мбаппе помог «ПСЖ» на выезде обыграть «Труа» в матче чемпионата Франции
Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу парижан. 
07.05.2023 23:36
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика