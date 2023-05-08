Зарема призвала поддержать Селихова

Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова призвала болельщиков поддержать голкипера красно-белых Александра Селихова.

«Пожалуйста, поддержите Селихова. К сожалению, в нашей газпромовской лиге даже если Куртуа будет стоять на воротах «Спартака», выйдет на поле Иванов и сделает тот результат, который нужен», — цитирует Салихову «Спорт-Экспресс».

«Спартак» в матче 26-го тура проиграл «Зениту» со счетом 2:3, позволив питерскому клубу досрочно оформить чемпионство. Счет в матче был открыт на 13-й минуте после ошибки голкипера Селихова, выбившего мяч прямо на ногу нападающему «Зенита» Клаудиньо.