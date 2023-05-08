Руководство «ПСЖ» помирилось с Месси после публичных извинений аргентинца

Руководство действующих чемпионов Франции «Пари Сен-Жермена» и Лионель Месси сняли напряженность в отношениях после публичных извинений аргентинца, сообщает испанский As.

По данным источника, в руководстве с пониманием отнеслись к извинениям чемпиона мира в составе сборной Аргентины перед командой. «ПСЖ» отстранил Месси от тренировок и игр на две недели за несогласованную поездку в Эр-Рияд после поражения в матче чемпионата Франции.

Поездка вызвала шквал критики в адрес аргентинца со стороны болельщиков команды. Позже Месси принес публичные извинения и заявил, что принимает решение клуба.

В воскресенье The Times сообщило, что руководство «ПСЖ» предложило Месси новый контракт. На аргентинца, чей контракт заканчивается в конце этого сезона, также претендуют «Барселона», американский «Интер Майами» и саудовский «Аль‑Хиляль».

В этом сезоне Месси провел за «ПСЖ» 37 матчей во всех турнирах, забил 20 мячей и сделал 19 голевых передач.