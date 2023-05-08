Бывший президент «Спартака» призвал команду расторгнуть контракт с Дуарте

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что команде стоит расторгнуть контракт с защитником Дуарте.

«Сейчас уже очевидно, что это максимально неудачный трансфер. Вполне возможно, что Дуарте неплохой игрок. Но так бывает... Не попал в свою команду. Наверное, с ним лучше расстаться. Если не пошло с самого начала, дальше будет хуже. У меня такой принцип: лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас», - цитирует Червиченко «Спорт-Экспресс».

По мнению бывшего президента клуба, поражение красно-белых в матче с «Зенитом» во многом произошло из-за того, что в матче не сыграл Джикия, играющий важную роль в построении всей системы обороны «Спартака».

В воскресенье «Зенит» победил «Спартак» в матче 26-го тура РПЛ со счетом 3:2 и в пятый раз подряд стал чемпионом России по футболу.