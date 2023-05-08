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«Он мне ответил: «Помолчи, я суперигрок»: Соболев рассказал о словесной перепалке с Малкомом

Инцидент произошел во время матча.
«Он мне ответил: «Помолчи, я суперигрок»: Соболев рассказал о словесной перепалке с Малкомом
08 мая 2023 11:59
автор: Артур Гичунцев
автор фото: РИА Новости

Форвард «Спартака» Александр Соболев поведал о разговоре с нападающим «Зенита» Малкомом во время матча 26-го тура РПЛ.

По словам россиянина, он посоветовал бразильцу вести себя скромнее, однако, последний не принял его предложения, называв себя суперигроком.

«Я сказал ему: «Мы оба не самого высокого уровня футболисты, ты не в ПСЖ, я не в «Барселоне». Давай поскромнее себя веди». На что он мне ответил: «Помолчи, я суперигрок». Эмоциональные вещи, я посмеялся. Понял, говорю», – поведал Соболев порталу «РБ-Спорт».

Добавим, что матч «Зенита» и «Спартака» завершился в пользу питерцев – 3:2. Таким образом, команда Сергея Семака досрочно выиграла чемпионат России.

Что касается Малкома, то бразилец, купленный у «Барселоны» за 40 млн евро, провел в нынешнем сезоне РПЛ 26 матчей, забил 22 гола и отдал 9 голевых передач.

источник: «РБ-Спорт»
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