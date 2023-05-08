Камоцци считает, что Головин готов к выступлению за итальянский топ-клуб

Футбольный агент Франко Камоцци оценил выступления полузащитника «Монако» Александра Головина.

По словам менеджера, российский хавбек перерос уровень монегасков и готов к выступлению за итальянский топ-клуб.

«Если у российского игрока статистика, как у Лионеля Месси, то это о многом говорит. Безусловно, Головину стоит идти на повышение, он может раскрыться и заиграть на новом уровне в топовом клубе Серии А», – сказал агент порталу Sport24.ru.

В нынешнем сезоне Лиги 1 Александр Головин провел 31 матч, забил 8 голов и отдал 7 голевых передач. Ранее сообщалось, что им интересуются «Севилья», дортмундская «Боруссия», а также клубы из Серии А и АПЛ.

Добавим, что перед трансфером в «Монако» россиянин имел предложение от «Ювентуса».