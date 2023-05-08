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Федерация футбола Армении интересуется воспитанником «Спартака»

На встрече обсуждался вопрос смены спортивного гражданства и выступления за сборную Армении.
08 мая 2023 13:18
автор: Александр Евграфов

Представители федерации футбола Армении встречались с воспитанником «Спартака» Степаном Оганесяном по поводу изменения спортивного гражданства и выступления за сборную Армении, сообщает «Матч ТВ».

«С Оганесяном был контакт. На данный момент больше ничего сказать не можем», — приводит источник слова пресс-секретаря федерации Айка Карапетяна.

Оганесян является воспитанником московского «Спартака», в нынешнем сезоне 21-летний нападающий выступает за «Оренбург» на правах аренды. Он провел 20 матчей во всех турнирах, на его счету три мяча и одна голевая передача.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Федерация футбола Армении интересуется воспитанником «Спартака»
На встрече обсуждался вопрос смены спортивного гражданства и выступления за сборную Армении.
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