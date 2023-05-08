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Чернышенко заявил, что хочет увидеть матч РПЛ между «Шахтером» и «Зенитом» на «Донбасс Арене»

Вице-премьер РФ подчеркнул, что власти приложат все усилия для этой цели.
08 мая 2023 13:14

Власти России приложат все усилия, чтоб вернуть футбол в Донецкую народную республику. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. По его словам, уже 10 мая стартует местный чемпионат, в котором сыграют 10 команд.

«Важно, что футбольная жизнь идет. Конечно, этот легендарный клуб как бренд должен здесь быть. Пока нужно определиться с площадками, на которых будут проходить тренировки. Здесь задача Министерства спорта помочь вам, чтобы регулярная спортивная жизнь в республике была налажена», – сказал Чернышенко в рамках рабочей поездки в ДНР.

Также вице-премьер РФ заявил, что хочет увидеть донецкий «Шахтер» в матче РПЛ против «Зенита», который пройдет на «Донбасс Арене».

Напомним, донецкий «Шахтер», как и луганская «Заря», покинули свои регионы и перебрались в центральную часть Украины, после чего в Донецке появился новый «Шахтер», созданный в 2015 году на базе команды «Юный Новоросс».

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