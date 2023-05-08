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«Оренбург» намерен выкупить у «Расинга» Мансилью

Сумма контракта оценивается в 1,1 млн евро
08 мая 2023 13:51
автор: Александр Евграфов

Футбольный клуб «Оренбург» намерен выкупить у аргентинского «Расинга» права на форварда Брайана Мансилью, сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным источника, сумма выкупа составит 1,1 млн евро.

Летом прошлого года Мансилья был арендован у «Расинга», его контракт с аргентинским клубом истекает в июне 2024 года.

В нынешнем сезоне Мансилья провел в составе «Оренбурга» 22 матча, забил 4 гола и отдал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 26-летнего аргентинца в 800 тысяч евро.

источник: «Спорт-Экспресс»
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