«Оренбург» намерен выкупить у «Расинга» Мансилью

Футбольный клуб «Оренбург» намерен выкупить у аргентинского «Расинга» права на форварда Брайана Мансилью, сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным источника, сумма выкупа составит 1,1 млн евро.

Летом прошлого года Мансилья был арендован у «Расинга», его контракт с аргентинским клубом истекает в июне 2024 года.

В нынешнем сезоне Мансилья провел в составе «Оренбурга» 22 матча, забил 4 гола и отдал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 26-летнего аргентинца в 800 тысяч евро.