Лионель Месси определился с новой командой

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси принял решение перейти в саудовский «Аль-Хиляль». Об этом сообщает El Chiringuito.

По данным источника, аргентинец отправится в новую команду летом 2023 года. Клуб также подпишет бывших партнеров Месси по «Барселоне» – флангового защитника Жорди Альбу и опорного хавбека Серхио Бускетса.

Ранее стало известно о внезапной поездке игрока в Саудовскую Аравию. Цели его визита не уточнялись, хотя, известно, что аргентинец является амбассадором туристического бизнеса в этой стране.

К слову, СМИ неоднократно писали, что «Аль-Хиляль» прилагает все усилия для приглашения Месси, так как ранее «Аль-Наср» подписал Криштиану Роналду. В частности, аргентинцу предложили договор с зарплатой в 400 млн евро за сезон.