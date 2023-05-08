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Мойес может остаться тренером «Вест Хэма», если команда выиграет Лигу конференций

В английской премьер-лиге команда пока лишь на 15-м месте.
08 мая 2023 14:39
автор: Александр Евграфов

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес может остаться на своем посту, если клуб выиграет Лигу конференций, сообщает The Athletic.

По данным источника, такое условие 60-летнему специалисту поставил руководство команды, которое было недовольно выступлением команды в английской премьер-лиге.

После 35 матчей «Вест Хэм» набрал 37 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице.

11 мая «Вест Хэм» в первом полуфинальном матче Лиги конференций примет нидерландский АЗ. В другом полуфинале сыграют «Фиорентина» и «Базель».

источник: The Athletic
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