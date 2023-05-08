Мойес может остаться тренером «Вест Хэма», если команда выиграет Лигу конференций

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес может остаться на своем посту, если клуб выиграет Лигу конференций, сообщает The Athletic.

По данным источника, такое условие 60-летнему специалисту поставил руководство команды, которое было недовольно выступлением команды в английской премьер-лиге.

После 35 матчей «Вест Хэм» набрал 37 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице.

11 мая «Вест Хэм» в первом полуфинальном матче Лиги конференций примет нидерландский АЗ. В другом полуфинале сыграют «Фиорентина» и «Базель».