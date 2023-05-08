По Неве прошли корабли с двумя звездами в честь десятого чемпионства «Зенита»

В ночь на понедельник в Санкт-Петербурге по Неве прошли корабли, несущие две золотые звезды, которые будут нанесены на эмблему клуба.

В воскресенье «Зенит» победил «Спартак» 3:2 в матче 26-го тура Российской премьер-лиги и досрочно стал чемпионом России. Высшего достижения в первенстве «Зенит» добивался пять лет подряд, а всего на счету команды девять титулов в чемпионатах России и один в чемпионате СССР.

Завоевав 10-й титул, сине-бело-голубые получили право нанести вторую звезду на клубную эмблему.