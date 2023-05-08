Бывший президент УЕФА Платини назвал своего преемника узурпатором

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини жестко раскритиковал нынешнее руководство УЕФА и ФИФА, и лично Александера Чеферина и Джанни Инфантино.

По мнению Платини, главной целью функционеров стало не развитие футбола, а повышение доходов.

«Мы должны призвать к ответу высшее руководство УЕФА. Чеферин и Инфантино – это узурпаторы своих постов. Я играл в их политику. В их программах ничего не меняется, только проводить больше игр и зарабатывать больше денег. При этом они не уважают соревнования, которые вошли в историю футбола. Мой преемник ничего не знает о футболе», - цитирует Платини Calcio e Finanza.

По словам Платини, Чеферину сложно обеспечить соблюдение финансового fair play, если его главным сторонником является президент «ПСЖ» Аль-Хелаифи, которого обвиняли в нарушении fair play.