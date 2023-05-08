Месси является главным претендентом на «Золотой мяч» по версии портала Goal

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси остается главным претендентом на награду «Золотой мяч» по итогам сезона-2022/23.

По информации портала Goal, в тройке лидеров форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд и нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

В расширенный список претендентов также входят игроки «Реала» Винисиус Жуниор и Карим Бензема, футболисты «Наполи» Виктор Осимхен и Хвича Кварацхелия, Кевин де Брейне из «Манчестер Сити», Роберт Левандовски из «Барселоны» и Маркус Рэшфорд из «Манчестер Юнайтед».

В топ-20 вошли Лаутаро Мартинес («Интер»), Рафаэл Леау («Милан») и Родриго («Реал»).