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Месси является главным претендентом на «Золотой мяч» по версии портала Goal

В тройку лучших также вошли Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд.
Месси является главным претендентом на «Золотой мяч» по версии портала Goal
08 мая 2023 15:33
автор: Александр Евграфов
автор фото: Getty Images

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси остается главным претендентом на награду «Золотой мяч» по итогам сезона-2022/23.

По информации портала Goal, в тройке лидеров форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд и нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

В расширенный список претендентов также входят игроки «Реала» Винисиус Жуниор и Карим Бензема, футболисты «Наполи» Виктор Осимхен и Хвича Кварацхелия, Кевин де Брейне из «Манчестер Сити», Роберт Левандовски из «Барселоны» и Маркус Рэшфорд из «Манчестер Юнайтед».

В топ-20 вошли Лаутаро Мартинес («Интер»), Рафаэл Леау («Милан») и Родриго («Реал»).

источник: Goal.com
Месси является главным претендентом на «Золотой мяч» по версии портала Goal
Месси является главным претендентом на «Золотой мяч» по версии портала Goal
В тройку лучших также вошли Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд.
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